Во время рабочей поездки в Самарскую область президент России Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗ», сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства остался доволен успехами предприятия.

«Развивается завод, здорово. Все предрекали кончину АвтоВАЗу, но ничего у них не получилось. Не дождутся, правильно. Развитие хорошее, производительность труда и количество выпускаемых машин увеличивается», — сказал Путин.

Генеральный директор предприятия Максим Соколов продемонстрировал российскому лидеру предсерийный автомобиль Lada Iskra, серийное производство которого запустят в апреле 2025 года. Машину будут выпускать в трех вариантах кузова — седан, универсал и универсал-кросс.

Недавно в АвтоВАЗе подвели итоги работы за 2024 год. Объемы производства автомобилей марки Lada на тольяттинской площадке побили рекорд за последние 10 лет.