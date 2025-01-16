В АвтоВАЗе подвели итоги года и озвучили планы на будущее

АвтоВАЗ провел пресс-конференцию, на которой озвучил итоги 2024 года и планы на будущее. Объем производства, как и спрос, продолжает расти.

В ушедшем году автопроизводитель выпустил 525 тысяч машин, что на 40% больше, чем годом ранее. На рынок вышли 14 новых версий автомобилей — в частности, перезапустили модель Largus и начали производство Aura. Средний уровень локализации превысил 95%.

«Мы выполнили все решения совета директоров, и объемы производства автомобилей марки Lada на тольяттинской площадке стали рекордными за последние 10 лет», — подчеркнул президент компании Максим Соколов.

На 2025 год планы у АвтоВАЗа тоже обширные: на Петербургском экономическом форуме представят компактный кроссовер на базе Vesta, а в ближайшие полгода планируют запустить серийное производство новой модели Iskra, которая займет нишу между той же «Вестой» и «Грантой».

«Автомобиль Lada Iskra — это потенциальный бестселлер, который, как мы рассчитываем, очень понравится нашим потребителям, и на то есть веские основания», — заявил руководитель продуктового маркетинга автопроизводителя Сергей Корниенко.

Кроме того, семейство внедорожников «Нива» получит новые двигатели, а мелкосерийный ряд пополнится моделями Niva Sport и Vesta Sport.