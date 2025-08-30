Правила пользования каршерингом изменятся в Москве

Верификация водителей каршеринга на mos.ru появится в Москве с 1 сентября

В Москве начнется поэтапное введение верификации пользователей каршеринга. Для проката авто потребуется подтвержденная учетная запись на mos.ru. Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова сообщила об этом РИА «Новости» .

«С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. <…> Основная цель — повысить безопасность и надежность сервиса за счет подтверждения личности пользователей», — сказала она.

Для доступа к сервису каршеринга потребуется подтвержденная учетная запись. Большинство москвичей, по словам Цветковой, уже зарегистрировались, остальные могут сделать это в любое время и подтвердить личность онлайн или в центре «Мои документы».

Председатель комиссии сообщила, что первые несколько поездок пройдут без верификации, в тестовом режиме. Пользователи каршеринга получат уведомление о необходимости ее пройти.

Ранее на Рубцовской набережной произошло крупное ДТП с участием каршеринга. Машина перевернулась и упала в реку. В салоне находились двое взрослых и трое детей.