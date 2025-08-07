С сентября в Москве для каршеринга введут обязательную верификацию через Mos ID

В Москве ввели обязательную верификацию через Mos ID для пользователей каршеринга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По его словам, Москва стала мировым лидером по количеству каршеринговых автомобилей, они ежедневно совершают более 150 тысяч поездок. Новая мера призвана повысить безопасность сервиса.

«С 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Она уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов и показала высокую эффективность — аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%», — отметил градоначальник.

Верификация поможет ограничивать доступ к аренде для системных нарушителей ПДД, а также ускорит идентификацию водителей при авариях или чрезвычайных ситуациях. Процедура займет минимум времени — достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что каршеринговая машина не лучший выбор для покупки. Он отметил, что компании рассматривают автомобили исключительно как инструмент прибыли, передают их в аренду множеству клиентов и обеспечивают минимальный уровень обслуживания.