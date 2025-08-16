Машина каршеринга с тремя детьми упала в реку в центре Москвы

Машина каршеринга перевернулась и упала в реку на Рубцовской набережной в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на момент ДТП в автомобиле находились пять человек, трое из них — дети. Всех вытащили, врачи осматривают их.

Ранее автоцистерна перевернулась после аварии в Первомайском районе Алтайского края. Водитель бензовоза потерял управление во время объезда другого ДТП, где ранее столкнулись несколько легковушек. После маневра автоцистерна перевернулась.

В результате происшествия никто не пострадал, нефтепродукты не разлились, герметичность емкости с маслом сохранилась. На место ЧП прибыли сотрудники ГАИ.