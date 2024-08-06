Повышают внимание к себе. Почему водители заставляют моторы «реветь»

Некоторые автомобилисты намеренно повышают громкость моторов. Для этого они удаляют глушители и делают так называемый «прямоток». Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Он напомнил, что петербургская полиция находит водителей с ревущими моторами и привлекает их к ответственности, на исправление состояния машины им дают 10 дней. В других регионах никакие последствия водителям с шумными моторами пока не грозят.

«Многие говорят: „Ой, у меня это только что случилось, я поехал с чистой совестью. Хорошо, что вы меня предупредили“. И постоянно так ездят», — указал Лигачев.

Он объяснил, что именно из-за таких нарушителей пришлось ужесточить правила. Несмотря на это, все равно находятся водители, которым нравится, когда их мотор «ревет».

«Чтобы повысить к себе внимание, чтобы повысить мощность некоторые автолюбители делают небольшие тюнинги, которые заключаются в том, что они убирают некоторые части автомобиля, в частности, глушители и делают так называемый „прямоток“, чтобы звук рева мотора был максимальным», — отметил автоэксперт.

Специалист добавил, что опыт Петербурга может распространиться и на другие регионы.

«Практика нормальная, если приживется», — заключил он.

Ранее петербургская полиция с помощью специального прибора начала засекать водителей с шумными моторами. Если владелец авто не исправит «рев» двигателя, то его могут лишить водительских прав.