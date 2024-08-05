Петербургская полиция нашла управу на любителей ночной громкой езды

Полиция Петербурга с помощью спецприбора начала борьбу с громкой ездой по ночам

Полиция в Санкт-Петербурге впервые в России применила механизм для привлечения к ответственности водителей машин и мотоциклов, которые специально повысили шум работающего двигателя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Нарушителей тишины ловят с помощью специального прибора, который замеряет «рев» двигателя. За выходные полиция привлекла к ответственности водителей 15 транспортных средств, которые превышали уровень шума двигателей.

Нарушителям придется в течение 10 дней вернуть свой мотоцикл или автомобиль в надлежащее техническое состояние. В случае, если владелец проигнорирует это требование, регистрацию средства аннулируют, а номера окажутся в архиве. Езда на таком автомобиле уже будет грозить лишением прав.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предложил ужесточить наказание в отношении автомобильных лихачей. Он призвал лишать прав водителей, у которых накопилось более 20-30 штрафов.