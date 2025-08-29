Поезда по ВСМ будут ездить без машинистов

Поезда по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург будут ходить без машинистов. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на выставке «PRO/Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге, его слова привел официальный новостной канал компании.

«Мы видим, и разработки подтверждают, что поезд в будущем будет высокоавтоматизированным, в конечном счете беспилотным, а управлять им будет искусственный интеллект», — сообщил Белозеров.

Запустить первую очередь железной дороги планируется в 2028 году. Подвижной состав для нее произведут в России, в компании «Уральские локомотивы»; в декабре стало известно название поезда — «Белый кречет».

Ранее высокоскоростная магистраль вошла в план развития рельсового каркаса Москвы до 2030 года и появилась на схеме столичного метро.