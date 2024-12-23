Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда
Старовойт: первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет»
Первый высокоскоростной поезд в России назовут «Белый кречет». Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в беседе с ТАСС.
«Да, выбрали название — „Белый Кречет“", — признался он.
Ранее «Российские железные дороги» подписали соглашение с «Уральскими локомотивами» на сумму в 12 миллионов рублей на сертификацию, изготовление и отправку двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
В электропоезд войдут восемь вагонов с возможностью соединения двух составов. Самая большая его скорость — 400 километров в час.
Ранее ОАО РЖД запустило инициативу, направленную на привлечение новых сотрудников. Устроившимся в организацию машинистам единовременно выплатят «подъемные».
Также стало известно об увеличении почасовых тарифных ставок для работников, обслуживающих грузовые и пассажирские поезда.