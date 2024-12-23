Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда

Первый высокоскоростной поезд в России назовут «Белый кречет». Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в беседе с ТАСС .

«Да, выбрали название — „Белый Кречет“", — признался он.

Ранее «Российские железные дороги» подписали соглашение с «Уральскими локомотивами» на сумму в 12 миллионов рублей на сертификацию, изготовление и отправку двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В электропоезд войдут восемь вагонов с возможностью соединения двух составов. Самая большая его скорость — 400 километров в час.

Ранее ОАО РЖД запустило инициативу, направленную на привлечение новых сотрудников. Устроившимся в организацию машинистам единовременно выплатят «подъемные».

Также стало известно об увеличении почасовых тарифных ставок для работников, обслуживающих грузовые и пассажирские поезда.