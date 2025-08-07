Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург вошла в план развития рельсового каркаса города до 2030 года. Об этом рассказали в информационном центре ВСМ, сообщил ТАСС .

«Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», — говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что проект высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург — это значимый этап в создании сети высокоскоростных железных дорог. В будущем эта сеть охватит около 80% россиян.

Первый этап высокоскоростной железнодорожной сети запустят в 2028 году. Она соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где живет около 30% населения России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особые налоговые льготы для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. С 2028 по 2064 год на все услуги, связанные с эксплуатацией магистрали, будет действовать нулевая ставка НДС.