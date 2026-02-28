Авиакомпания «Победа» отменила шесть рейсов между Москвой и Дубаем 28 февраля

Российская авиакомпания «Победа» 28 февраля отменила шесть рейсов между Москвой и Дубаем из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства Ирана, Ирака и ОАЭ „Победа“ вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов», — указали в компании.

Речь идет о рейсах DP794 Дубай — Москва (Внуково), DP793 Москва (Внуково) — Дубай, DP772 Дубай — Москва (Внуково), DP771 Москва (Внуково) — Дубай, DP991 Москва (Внуково) — Дубай и DP992 Дубай — Москва.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выбирать обходные маршруты при полетах на Ближний Восток после закрытия неба в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Ираке.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп объявил о масштабной военной операции против Ирана.