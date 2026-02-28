Российские авиакомпании начнут облетать страны Персидского залива

Росавиация выпустила рекомендации для российских авиакомпаний о выборе обходных маршрутов при полетах на Ближний Восток после закрытия неба в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

При выполнении полетов в страны Персидского залива перевозчикам рекомендовали выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением мер безопасности.

«Полеты в Израиль и Иран приостановили до последующих уведомлений. Минтранс и Росавиация взаимодействуют с авиационными властями иностранных государств. Безопасность полетов — приоритет», — подчеркнули в пресс-службе.

«Турецкие авиалинии» до 2 марта отменили рейсы в Ливан, Ирак, Сирию, Иран и Иорданию, сообщила пресс-служба авиакомпании в социальной сети X.

Кроме того, швейцарская авиакомпания Swiss до 7 марта включительно отменила рейсы в Тель-Авив, заявил РИА «Новости»представитель компании Мейке Фульротт.

Ранее Россия потребовала урегулировать ситуацию в Иране дипломатическим путем.