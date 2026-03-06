«Победа» изменила правила рассадки детей с 12 до 18 лет

«Победа» изменила правила оформления соседних кресел для пассажиров от 12 до 18 лет, путешествующих с родителями или сопровождающими. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Теперь авиакомпания принимает все возможные меры для оформления соседних кресел для клиентов от 12 до 18 лет с родителем или сопровождающим», — отметил авиаперевозчик.

Раньше детям до 12 лет предоставляли бесплатное место рядом с родителем или сопровождающим.

В сентябре прошлого года «Победа» изменила нормы провоза ручной клади, увеличив разрешенный размер пакета с покупками из duty free и сняв ограничения по весу. При этом кладь должна быть размером 36×30×27 сантиметра.

В феврале 2026-го Ространснадзор выявил десятки зауженных калибраторов в аэропортах по маршрутной сети авиакомпании «Победа».