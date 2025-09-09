«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Перевозчик «Победа» изменил нормы провоза ручной клади, увеличив разрешенный размер пакета с покупками из duty free и снял ограничения по весу. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом ручная кладь должна вмещаться в калибратор размером 36×30×27 сантиметра.

К списку разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади вещей добавили зонт-трость, планшет в мягком чехле, ноутбук, лекарства, питание для ребенка, один костюм в портпледе, верхнюю одежду, букет цветов, ходунки, трости, костыли и складное кресло-коляску.

Размер пакета с покупками из duty free теперь составляет 24×32×10 сантиметров вместо прежних 10×10×5.

Если ребенок перевозится без отдельного места, то устройство для его переноса разместят на багажной полке либо на кресле.

Ранее авиаэксперт Виктор Прядка объяснил 360.ru, как регулируются нормы провоза ручной клади в самолетах и какие существуют ограничения.