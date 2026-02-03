У авиакомпании «Победа» нашли десятки зауженных калибраторов

Ространснадзор выявил десятки зауженных калибраторов в аэропортах по маршрутной сети авиакомпании «Победа». Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина» .

Согласно Воздушному кодексу и федеральным авиаправилам, в салоне можно провозить ручной багаж размером не более 36×30×27 сантиметров. Однако измерение калибраторов показало, что фактически они почти на сантиметр уже.

Все подобные устройства предписали заменить.

В пресс-службе самой авиакомпании обвинили в произошедшем поставщика измерителей, заявив, что тот использовал более толстый каркас. Все калибраторы неправильных габаритов, найденные в аэропорту Внуково, изъяли. При этом перевозчик заявил, что в других аэропортах устройства соответствуют необходимым размерам.

В сентябре перевозчик изменил нормы провоза ручной клади, увеличив разрешенный размер пакета с покупками из duty free и расширив список вещей, которые можно провозить на борту без учета веса.