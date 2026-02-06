Планов перенести часть рейсов «Аэрофлота» из Шереметьево в Домодедово не было

Росавиация: перенос рейсов «Аэрофлота» из Шереметьево в Домодедово не обсуждался

Авиакомпания «Аэрофлот» не планирует переносить часть рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Домодедово. Об этом на форуме НАИС-2026 заявил руководитель Росавиации и глава совета директоров управляющей компании Домодедово Дмитрий Ядров, сообщил ТАСС .

«Не обсуждается», — сказал он.

Ядров также заявил, что повышение тарифов для авиакомпаний в Домодедово не планируется. Не будет и разделения работы авиагаваней по географическим направлениям.

Летом 2025 года арбитражный суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, обязав передать аэропорт Домодедово в собственность государства. Выяснилось, что ООО «ДМЕ Холдинг», контролирующее активы авиагавани, находится под влиянием иностранных структур.

В конце января прошли торги. Новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», 100% акций которого принадлежат «Международному аэропорту Шереметьево».