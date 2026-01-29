Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

Новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — 100% акций которой принадлежат «Международному аэропорту Шереметьево». Об этом сообщил РБК .

По информации источника, официально результаты приватизации огласят в пятницу, 30 января.

Структура Шереметьево была одним из двух допущенных к торгам потенциальных покупателей. Также в них участвовала стопроцентная дочерняя компания «Международного аэропорта „Внуково“ — АО „Московский международный аэропорт“.

Продать активы удалось со второй попытки. Первые торги назначили на 20 января, однако их признали несостоявшимися. Единственным претендентом был индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, его заявку отклонили.

Но вторая попытка продажи прошла по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости.