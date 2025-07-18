Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва

Из Москвы в Геленджик вылетел первый после трехлетнего перерыва рейс с загрузкой около 95%, заняты 175 из 183 кресел. Об этом сообщили «Известия» .

Рейс на самолете Airbus A321 выполняет из аэропорта Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот». Время в пути составит около четырех часов, уточнило РИА «Новости».

Перевозчик планирует летать в Геленджик один раз в день, а с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость билетов на первый рейс стартует от 17,8 тысячи рублей.

Воздушная гавань Геленджика возобновила работу после трех лет, в течение которых аэропорт не принимал и не отправлял самолеты. «Аэрофлот» запустит туда рейсы из Москвы с 18 июля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что туристы забронировали большую часть гостиничных номеров в Геленджике до конца лета.