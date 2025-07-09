«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

Авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москва — Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Лайнеры начнут летать в Геленджик с 18 июля. Рейсы также запланированы на 20 и 23 июля.

«С 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно», — подчеркнули в компании.

В терминале аэропорта Геленджика будут находиться 13 стоек регистрации, в том числе стойка для негабаритного багажа. Путешественники смогут воспользоваться камерой хранения, комнатой матери и ребенка, бизнес- и VIP-залами.

Аэропорт Геленджика 18 июля начнет принимать самолеты впервые с 2022 года. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения посчитали воздушную гавань безопасной для полетов гражданских бортов.