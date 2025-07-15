В Геленджике уже забронировали больше 70% номеров до конца лета

Туристы уже забронировали большую часть гостиничных номеров в Геленджике до конца лета 2025 года. Об этом Life.ru сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда», — сказал он.

По словам Кондратьева, курорт демонстрирует стабильный рост посещаемости. С начала нынешнего года Геленджик посетили уже больше 900 тысяч туристов, что на 5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам лета будет побит очередной рекорд.

Ранее стало известно, что аэропорт Геленджика возобновил работу после трех лет, в течение которых воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. «Аэрофлот» запустит туда рейсы из Москвы с 18 июля.