Рейс Самара — Анталья несколько раз откладывали, голодные пассажиры провели в аэропорту Курумоч около 15 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Вылет авиакомпанией Azur Air планировался 24 сентября в четыре часа утра по местному времени, но несколько раз откладывался. Сначала без объяснения причин рейс перенесли на два часа, затем провели посадку, но из-за закрытого неба вернули пассажиров в терминал. В 16:30 самолет тоже не поднялся: экипаж не успел отдохнуть, а спустя время перевозчик сослался на технические неполадки.

Пассажиры не выдержали и обрушились с упреками на представителей авиакомпании. Вопреки правилам их не разместили в гостинице, сухой паек выдали не всем. Только к вечеру Azur Air дала официальное объяснение.

«На рейсе ZF-3025, который был задержан сегодня в аэропорту Самары вследствие комплекса причин, завершена регистрация пассажиров и багажа. По состоянию на 19:00 по московскому времени идет посадка пассажиров на борт воздушного судна», — сообщила пресс-служба.

Минувшей ночью над Россией сбили 70 беспилотников. В Волгоградской области дроны нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, в Башкирии атаковали «Газпром нефтехим Салават». Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах.