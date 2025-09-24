В Башкирии дроны ВСУ снова атаковали «Газпром нефтехим Салават»

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

«Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — написал он.

Информации о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе ВСУ также атаковали «Газпром нефтехим Салават» беспилотниками. Вооруженная охрана нефтеперерабатывающего предприятия смогла уничтожить дрон противника.

На месте происшествия произошло возгорание, однако обошлось без пострадавших, а сама производственная площадка получила только незначительные повреждения.