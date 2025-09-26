Время вылета самолета авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью задержалось более чем на сутки, пассажиры ждут прибытия резервного лайнера, вылетевшего из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Кольцово задержался вылет рейса ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья по причине позднего прибытия самолета. Он должен был вылететь в 01:25 (23:25 по московскому времени) 25 сентября, но время изменили на 17:55 (15:55 по московскому времени) 25 сентября. В аэропорт прибыли 150 пассажиров, их разместили в гостиницах.

«Время вылета рейса ZF-837 по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Azur air перенесено на 02:45 (00:45 по московскому времени) 26 сентября 2025», — сообщили в надзорном ведомстве.

Работники прокуратуры уже организовали в аэропорту работу мобильной приемной.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что рейс перенесли, ожидая прибытия резервного самолета. Кроме того, планируется повторная регистрация пассажиров и багажа.

Ранее пассажирам рейса Самара — Анталья пришлось провести 15 часов в аэропорту, ожидая вылета, который переносили несколько раз.