Пассажирка открыла аварийный люк самолета в аэропорту Калининграда перед вылетом

Задержанием закончилась проверка работоспособности аварийного люка самолета для пассажирки рейса Калининград — Санкт-Петербург. Об этом со ссылкой на читательницу Ирину, находившуюся на борту, сообщила «Фонтанка» .

По словам собеседницы журналистов, самолет был на стоянке. Внезапно одна из пассажирок решила открыть аварийный люк с аргументом «Просто так».

«Она решила, что надпись „Дернуть в случае аварийной ситуации“ — это уже сейчас», — допустила Ирина.

Она добавила, что экипаж вызвал на борт полицейских, которые забрали любопытную пассажирку. Вместе с ними салон покинули ее спутник и еще два пассажира, которые решили отказаться от полета после пережитого стресса.

Аварийный люк закрыли сотрудники технических служб. Только после проверки и подписания разрешающих документов экипажу разрешили готовиться к взлету. В Пулково рейс прибыл по расписанию.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из аэропорта Калининграда с тем самым самолетом с открытым аварийным люком. На опубликованных кадрах виден борт авиакомпании Smartavia, у которого в один момент распахивается аварийный люк на левом боку.

В конце апреля неадекватная женщина напугала пассажиров рейса авиакомпании Southwest Airlines во время полета из Филадельфии в Чикаго. Она полностью разделась и испражнилась на кресло. В аэропорту прилета пассажирку приняли полицейские и медики, а самолет отправили на дополнительную чистку, что привело к задержке рейса.