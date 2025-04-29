В США пассажирка самолета сняла всю одежду и испражнилась на сиденье

На борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, следующего рейсом из Филадельфии в Чикаго, женщина шокировала пассажиров неадекватным поведением. Подробности написало издание NBC News.
Одна из пассажирок полностью разделась и испражнилась на кресло. Экипаж самолета уведомил аэропорт прибытия о неадекватной клиентке. В аэропорту странную пассажирку встретили полицейские и медики. Причину такого поведения в издании не указали.
Лайнер отправили на дополнительную чистку. Это привело к задержке обратного рейса. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за ЧП.
Аналогичный случай произошел в России. Астраханец оголился в самолете на рейсе из Москвы. Бортпроводники визуально определили, что пассажир дезориентирован и не понимает, где находится.
Следовавший из Хельсинки в Цюрих самолет экстренно приземлился в аэропорту Берлина из-за нетрезвого финна. Мужчина плевался в других пассажиров и напал на бортпроводника.
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