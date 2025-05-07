Пассажирам задержанных рейсов предложили пожаловаться в московскую прокуратуру
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после ограничений в работе аэропортов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители будут вести мониторинг сложившейся ситуации для обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
Гражданам, чьи права нарушили, предложили обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону +7 (916) 555-23-57.
Ранее стало известно, что пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь в Стамбул в ночь на 7 мая, застряли во Внукове на семь часов. Уставшие пассажиры ложатся спать на полу аэропорта.
Ограничения также вводились в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На запасные аэродромы улетели как минимум 34 воздушных судна.