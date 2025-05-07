«Люди спят на полу». Пассажирка задержанного рейса рассказала об обстановке во Внукове

Пассажиры одного из рейсов застряли в аэропорту Внуково почти на семь часов, и время вылета до сих пор неизвестно. Об этом 360.ru сообщила одна из пленниц воздушной гавани Елена.

По словам женщины, она должна была вылететь из российской столицы в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines еще в 02:40 по московскому времени, однако до сих пор находится в аэропорту.

«У меня сорвалась командировка с двумя стыковками. Дали талоны на питание и привезли воду в бутылках. В гостиницу заселили только тех, кто с детьми, и кто первым успел записаться. Остальным сказали, что мест нет», — рассказала собеседница 360.ru.

Елена добавила, что туристам с чартерных рейсов пообещали вылет во второй половине дня 7 мая. Тем, кто планировал вылететь регулярным рейсом, пока никакой информации не предоставили. На кадрах из Внукова видно, что уставшие пассажиры спят даже на полу.

Ранее стало известно, что аэропорты Москвы задержали или отменили как минимум 31 рейс. Ограничения вводились из-за из-за угрозы атаки украинских беспилотников.