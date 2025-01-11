Паром «Антей» начнет совершать рейсы из Петербурга в Калининград

Рейсы из Петербурга в Калининград на пароме «Антей» запустят с 15 января

Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров» .

Корабль будет отправляться с порта «Морской Фасад». Стоимость билета составит от 6 820 рублей, а проезд с легковым автомобилем обойдется почти 75 000 рублей. Всего паром вмещает 150 пассажиров.

«На линии Санкт-Петербург (терминал Морской Фасад) — Калининград (терминал в Пионерском) с 15.01 начинает работу грузопассажирский паром „Антей“, — отметил канал.

Приобрести билеты можно на портале грузового агента ТБК через систему электронного бронирования.

Ранее на маршруты «Мострансавто» в Пушкино вывели пять новых автобусов. Они могут перевозить порядка 100 пассажиров, а число посадочных мест в них увеличили с 32 до 41. Новые автобусы также появились в Лобне. Их вывели на маршрут № 24к и № 33к.