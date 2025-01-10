Пять новых автобусов выведут на маршрут № 24к в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова провела оперативное совещание. Главной темой обсуждения стали транспортные вопросы, в том числе пассажирские перевозки и качество зимнего содержания автодорог.

Со следующей недели на маршрут № 24к выведут пять новых автобусов. В конце 2024 года состав транспортных средств также заменили на маршруте № 33к.

Ранее к руководителю муниципалитета с просьбой сдвинуть дневные рейсы для школьников обратилась мать учеников лицея «Авиатика». Сегодня на остановках разместят новое расписание автобусов маршрута № 17.

В дни новогодних праздников сотрудники административно-пассажирской инспекции проверили 31 автобус и 260 пассажиров. В результате рейдов были изъяты три автомобиля такси, не оформленные официально. К административной ответственности привлекли шесть человек.

Ремонт перехода через железнодорожный переезд на улице Шадунца планируется завершить до 25 января.

Дорожные службы Лобни уделяют особое внимание обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Также составлен график уборки пешеходного перехода на станции «Лобня». «Мост будут мыть трижды в день. Лично проверю качество выполняемых работ», — пообещала Анна Кротова.