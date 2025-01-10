Еще 5 новых автобусов ЛиАЗ вывели на маршруты в Пушкино

Пять новых автобусоы ЛиАЗ 5292 вывели на маршруты «Мострансавто» в Пушкино. В Минтрансе Московской области сообщили, что по два транспортных средства вышли на маршруты № 451 и № 40, еще один — на № 316.

Новые автобусы рассчитаны на 100 пассажиров и адаптированы для перевозки большого количества человек. Помимо этого, в транспортных средствах увеличили количество посадочных мест с 32 до 41.

В ведомстве уточнили, что автобусы оснащены эргономичными мягкими креслами с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне обустроили багажные полки.

Важной чертой автобусов стала система климат-контроля, камеры видеонаблюдения, валидаторы для оплаты проезда и USB-порты для зарядки мобильных устройств. Кроме того, салоны оборудованы специальными местами для инвалидных колясок.