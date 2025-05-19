Отправленные в Россию шины для Boeing застряли в Польше

Польские таможенники конфисковали партию авиационных шин Boeing, отправленную из Испании в Азербайджан транзитом через Россию и Белоруссию. Грузовик перевозил их вопреки санкциям Евросоюза, сообщил телеканал TVN24.
Сотрудники таможенной и налоговой служб остановили дальнобойщика в Корощине в Люблинском воеводстве. По документам он доставлял шины для грузовиков и автобусов, но фактически вез пять тонн шин для гражданских самолетов Boeing.
Отправителем являлась компания в Испании, получателем — фирма в Азербайджане. Маршрут проходил через Белоруссию и Россию. В последнюю доставка запчастей для самолетов запрещена санкциями Евросоюза от 2022 года. Правоохранители в Польше возбудили уголовное дело по факту налогового мошенничества и конфисковали груз.
Российская таможня ранее остановила вывоз древних монет в Будапешт. Пассажирка во Внукове пыталась пронести их через зеленый коридор.
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