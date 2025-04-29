Московские таможенники пресекли вывоз древних золотых монет в Будапешт

ФТС: во Внуково пассажирке не дали вывезти в Венгрию древние монеты

Сотрудники таможенного контроля в аэропорту Внуково обнаружили древние золотые монеты в ручной клади пассажирки, прошедшей через зеленый коридор перед полетом в Будапешт. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Таможенники при сканировании сумки заметили три необычные монеты. Их владелица рассказала, что антиквариат достался ей по наследству, а о таможенных правилах она не знала.

Специалисты изучили монеты и выяснили, что они представляют собой культурную ценность.

«Экспертиза установила, что это золотые монеты номиналом пять и 10 рублей периода 1901–1903 годов, изготовленные в Санкт-Петербургском монетном дворе», — отметили в пресс-службе.

По ее информации, против пассажирки могут возбудить уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Наказание по ней предусматривает до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка пыталась переправить за рубеж бивень моржа. Она спрятала ценный материал в белье, но таможенники обнаружили контрабанду.