Миронов выдвинул условие, при котором западные авиакомпании смогут вернуться в Россию

Возможность вернуться в Россию стоит предоставить западным авиакомпаниям только после того, как будут сняты санкции с российской авиационной отрасли. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе», — сказал Миронов.

Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление почти разрушенных экономических связей между странами. Некоторые американские бренды уже «прощупывают почву», чтобы вернуться в Россию.

По его мнению, западные компании вряд ли смогут вернуться на прежние условия. Причина в том, что их место уже занято теми, кто более лоялен и гибок.

«Фактически большинству „блудных“ брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос», — добавил Миронов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что американская компания по производству самолетов Boeing хочет возобновить сотрудничество с Россией ради российского титана. Компания рассматривает возможность поставок самолетов в два этапа. На первом этапе она разрешит российским авиакомпаниям приобретать только старые лайнеры, а затем снимет все ограничения. Поставки запчастей будут возобновлены после отмены санкций.