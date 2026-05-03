Ограничения во Внукове не позволили приземлиться примерно десяти самолетам

Около десяти самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за временных ограничений, введенных в целях безопасности. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе авиагавани.

Рейсы, следовавшие из Тбилиси, Антальи, Баку, Когалыма, Стамбула, Еревана, Сочи, Краснодара и Хургады, перенаправили на другие аэродромы. Самолеты приняли аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Как уточнили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов. Позже их сняли, аэропорт вернулся к штатной работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 3 мая силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, которые направлялись к столице.