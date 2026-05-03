Второй беспилотник сбили на подлете к Москве, Внуково и Шереметьево прервали работу
ПВО Минобороны перехватили второй дрон, летевший в сторону Москвы
Российские силы ПВО уничтожили уже второй за ночь украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Детали происшествия сообщил в телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
На месте, куда упали обломки беспилотника, дежурят спасатели и сотрудники оперативных служб. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщалось.
Первый летевший на Москву дрон ПВО нейтрализовали примерно в 00:29.
Кроме того, Росавиация объявила, что аэропорты Шереметьево и Внуково временно перестали принимать и отправлять самолеты. К аналогичным мерам прибегли руководители воздушных гаваней Пулково, прервали работу аэровокзалы Пскова и Костромы.
Власти Ленинградской области вечером в субботу, 2 мая, ввели по всему региону режим беспилотной опасности. Ночью здесь сбили 35 дронов. Глава региона докладывал о продолжении «боевой работы».
В Московской области тем же вечером уничтожили шесть украинских дронов, в Волоколамском округе погиб пожилой мужчина.