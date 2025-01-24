Временные ограничения на вылеты ввели в аэропорту Уфы

Работу аэропорта Уфы временно ограничили — воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Незадолго до этого ограничительные меры ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. На этот шаг пошли ради обеспечения безопасности полетов пассажирских лайнеров.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

В Сети появились сообщения, что в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения ввели примерно в 03:00. Местных жителей призвали оставаться дома. Также их предупредили, что при угрозе атаки БПЛА нельзя подходить к окнам.