Ограничения на полеты ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Еще ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска. По словам Кореняко, такие меры приняли из соображений безопасности.

В последний раз Росавиация вводила ограничения на прием и отправку рейсов 14 марта. Тогда они коснулись аэропорта Сочи.

В ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов перехватили над Белгородской областью — 41, по два над Курской и Брянской, а также один над Орловской.