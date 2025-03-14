Росавиация ввела ограничения в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов. Временные ограничения введены в целях безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — объявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
В Сочи приостановлены прием и отправка рейсов. На онлайн-табло аэропорта появилась информация о переносе вылета рейса в Анталью на один час, задержке прилетов самолетов из Махачкалы и Челябинска.
Ранее временные ограничения дважды за день вводились в аэропорту Саратова. На запасной аэродром ушли два самолета. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников. Кроме того, 13 марта меры безопасности применялись в аэропортах Волгограда и Пензы.
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