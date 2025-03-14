Росавиация ввела ограничения в аэропорту Сочи

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — объявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Сочи приостановлены прием и отправка рейсов. На онлайн-табло аэропорта появилась информация о переносе вылета рейса в Анталью на один час, задержке прилетов самолетов из Махачкалы и Челябинска.

Ранее временные ограничения дважды за день вводились в аэропорту Саратова. На запасной аэродром ушли два самолета. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников. Кроме того, 13 марта меры безопасности применялись в аэропортах Волгограда и Пензы.