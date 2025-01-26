Ограничения на полеты сняли в аэропорту Ижевска

Росавиация: в аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска отменили ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«В аэропорту Ижевска в 07:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Он отметил, что временные ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения на полеты также сняли в аэропорту Казани.

Несколько дней назад в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима дважды за день вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Введенные меры действовали несколько часов. В авиагавани уточнили, что они необходимы для «обеспечения безопасности полетов».