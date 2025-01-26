Ограничения на полеты сняли в аэропорту Ижевска

Несколько дней назад в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима дважды за день вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Введенные меры действовали несколько часов. В авиагавани уточнили, что они необходимы для «обеспечения безопасности полетов».
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