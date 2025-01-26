Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани возобновили прием и выпуск рейсов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения ввели утром в аэропортах Ижевска и Казани.

«В аэропорту Казань в 07:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнул Кореняко.

О снятии ограничительных мер в воздушной гавани Ижевска представитель Росавиации не сообщал. Он добавил, что отправку и выпуск лайнеров приостановили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на вылеты вводили в аэропорту Казани и 24 января. В этот день временно приостанавливали работу также воздушные гавани в Нижнекамске, Пензе, Саратове и Ульяновске и Уфе. В Сети появлялись сообщения, что в Татарстане вводили план «Ковер». Жителям Нижнекамска и Казани рекомендовали оставаться дома и не приближаться к окнам из-за угрозы атаки дронов.