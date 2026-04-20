Новый кроссовер Lada Azimut показали на выставке в Ташкенте

Кроссовер Lada Azimut впервые представили на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Об этом сообщил ТАСС .

В начальной комплектации автомобиль получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В паре с ними будет работать шестиступенчатая механика или вариатор. Позже модель оснастят турбированным мотором на 150 сил с классическим автоматом.

АвтоВАЗ ранее сообщал, что производство кроссовера планируют запустить в сентябре 2026 года. Эта модель станет первым более чем за 20 лет российским кроссовером такого класса.

Осенью 2025 года АвтоВАЗ начал работу по производству еще одной новинки — Lada Iskra.

По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, обе эти модели конкурентоспособны. Он отметил, что их главное преимущество — доступная цена.