АвтоВАЗ запустит производство Lada Azimut в сентябре

АвтоВАЗ планирует начать производство нового кроссовера Lada Azimut в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в компании со ссылкой на главу концерна Максима Соколова.

Выпуск модели стартует в Тольятти. Azimut станет первым российским кроссовером такого класса более чем за 20 лет. Осенью 2025 года, в Санкт-Петербурге уже началось производство другой новинки — Lada Iskra.

В базовой версии кроссовер получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Покупателям предложат выбор между шестиступенчатой «механикой» и вариатором. Позже ожидают версию с турбированным двигателем на 150 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач.

В сентябре глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал модели Lada Iskra и Lada Azimut конкурентоспособными. По его словам, ключевые преимущества автомобилей Lada — это доступная цена за счет высокой локализации, невысокая стоимость владения и развитая сервисная сеть.