В Минпромторге рассказали о конкурентных преимуществах двух новинок «АвтоВАЗа»

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что познакомился с новыми моделями Lada Iskra и Lada Azimut еще на стадии концептов и считает их конкурентоспособными. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, главное преимущество автомобилей Lada — это доступная цена за счет высокой локализации, более низкая стоимость владения по сравнению с иномарками и широкая сервисная сеть

Lada Iskra — новое семейство автомобилей класса «В», в линейке представлены седан, универсал и версия Cross. Машина заняла место между Granta и Vesta. Производство началось в марте 2025 года, продажи стартовали в июле по цене от 1,25 миллиона рублей.

Lada Azimut — кроссовер на платформе Vesta, представленный на ПМЭФ-2025. Он будет оснащаться двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства намечен на первую половину 2026 года, продажи стартуют ближе к осени того же года

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что группа ГАЗ планирует к весне 2026 года приступить к первым этапам сборки и производства автомобилей «Волга».