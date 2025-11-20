Сегодня 16:35 Ледокол в память о героях. Что известно о новом российском атомоходе «Сталинград» 0 0 0 Фото: Табличка о закладке атомного ледокола «Сталинград» в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев / РИА «Новости» Общество

Российские корабелы приступили к созданию нового атомохода «Сталинград». Судно оснастят парой уникальных водо-водяных ядерных реакторов, у которых нет аналогов в мире. Как и шесть его предшественников, ледоход будет работать на Северном морском пути и обеспечивать круглогодичную навигацию в Арктике. Подробности — в материале 360.ru.

Ледокол «Сталинград» Владимир Путин 18 ноября по видеосвязи дал старт строительству нового сверхмощного атомного ледокола «Сталинград». Это название — дань памяти мужеству защитников и жителей советского города-героя. Судно будут возводить на Балтийском судостроительном заводе Санкт-Петербурга. Спуск на воду запланирован в 2028 году. Дату закладки выбрали неслучайно: именно в эти дни 83 года назад в ожесточенных боях перелом в Сталинградской битве определил исход и Великой Отечественной, и всей Второй мировой войны. Президент выразил уверенность, что «Сталинград», прокладывая путь через льды, станет символом таланта и созидательной энергии российского народа. Россия — единственная страна, которая серийно строит атомные ледоколы на собственной технологической базе. В составе флота — 34 дизельных и восемь атомных ледоколов.

Видео: Президент России Владимир Путин рассказал о будущем атомного ледокола «Сталинград» / Пресс-служба Кремля

Характеристики атомохода «Сталинград» Создание универсального атомного двухосадочного ледокола «Сталинград» анонсировали в январе 2024 года в Петербурге. Изначально проект должен был называться «Сахалин», но позже закладку судна приурочили к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. На борту будет храниться капсула с землей с Мамаева кургана. «Сталинград» будет седьмым серийным судном проекта 22220 — самых больших и мощных ледоколов в мире. Головным атомоходом проекта стала «Арктика», за ней последовали «Сибирь», «Урал», «Якутия». «Чукотку» достраивают, готовят к швартовным испытаниям и спуску на воду в будущем году. «Ленинград» заложен и будет сдан в 2028-м.

Фото: Капсула с землей с Мамаева кургана. Алексей Даничев / РИА «Новости»

Благодаря системе переменной осадки такие ледоколы могут работать как на глубоководных участках Северного морского пути, так и на мелководье в устьях сибирских рек, например Енисея и Обской губы. Это снизит затраты на эксплуатацию флота. Автономность плавания таких судов — семь лет при перезагрузке топлива и полгода по запасам провизии. Ожидается, что новый ледокол, как и шестеро его предшественников, превысит в длину 173 метра, в ширину — 34 метра. «Сталинград» получит два российских водо-водяных ядерных реактора РИТМ-200 по 175 мегаватт. Они не имеют зарубежных аналогов, почти в два раза легче и компактнее ядерных энергетических установок атомоходов предыдущих серий.

Фото: Атомный ледокол проекта 22220. Artem Priakhin / www.globallookpress.com

Кстати, аббревиатура судов проекта 22220 — ЛК-60Я. Она расшифровывается так: «Ледокол мощностью 60 мегаватт с ядерной силовой установкой». По чистой воде ледокол сможет двигаться со скоростью примерно 40 километров в час и разбивать льды толщиной до трех метров. Экипаж будет насчитывать 54 человека, а срок службы судна рассчитан на 40 лет. Все суда проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западной части Арктики.