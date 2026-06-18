Новая марка Tenet Plus предложит россиянам кроссовер с решеткой-паутиной

Первой моделью марки Tenet Plus стал кроссовер L6 с бриллиантовым узором

Российский автомобильный бренд Tenet Plus презентовал первую модель. Ею стал среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6, сообщила пресс-служба холдинга «АГР».

Новинка сочетает современные интеллектуальные технологии, высокий уровень комфорта, продуманную эргономику и выразительный дизайн.

Визуальным центром передней части Tenet Plus L6 стала решетка радиатора с геометрическим рисунком в стилистике бриллиантового узора, который напоминает паутину.

Старт продаж модели запланировали на третий квартал 2026 года. Tenet Plus L6 начнут строить на одном из автозаводов холдинга «АГР». Информацию о спецификациях и технических особенностях автомобиля пообещали опубликовать позднее.

Ранее россиянам посоветовали не покупать китайские кроссоверы, которые не представлены на отечественном рынке на уровне дилера.