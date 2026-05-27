Россиянам рассказали, какие подержанные кроссоверы лучше не покупать в России

Россиянам назвали категории б/у кроссоверов, которые не стоит рассматривать для покупки. Среди них — редкие бренды, не имеющие полноценного присутствия на российском рынке, написал сайт gt-news .

Заместитель гендиректора по направлению машин с пробегом Роман Титов советует избегать редких китайских кроссоверов марок, таких как Zotye и Lifan. Они не получили устойчивого масштаба в РФ и не сформировали нормальной сервисной базы. Также эксперт рекомендует не покупать старые американские кроссоверы, которые ушли из сегмента легковых автомобилей, добавила Neva.Today.

Кроме того, специалист не рекомендует рассматривать бренды, утратившие полноценное официальное присутствие на рынке, а также паркетники с «мутной историей».