Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей

Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит три миллиона рублей, запуск новой модели планируется в сентябре. Об этом в интервью РБК рассказал президент компании Максим Соколов.

По его словам, производителю до старта массового производства машины необходимо доработать несколько штрихов.

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе, это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — рассказал Соколов.

Он указал, что новый автомобиль будет стоить более трех миллионов рублей.

Aura создана на базе платформы Vesta, впервые модель официально представили в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В автомобиле пространство для пассажиров на задних сиденьях увеличено на 25 сантиметров, а также предусмотрена уникальная расцветка интерьера и премиальная аудиосистема. Седан позиционируется как автомобиль для государственных служащих.

Президент Владимир Путин приезжал на Lada Aura на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.