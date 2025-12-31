Небывалый снегопад на Кубани остановил движение поездов

Из-за снегопада в Краснодарском крае задержаны 55 поездов. Отправление шести составов перенесли на 1 января, сообщила пресс-служба ФПК.

Новый год встретят на вокзале пассажиры поездов № 344 Кисловодск — Адлер, № 261 Нальчик — Москва, № 365 Кисловодск — Пермь, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 3 Кисловодск — Москва и № 358 Имеретинский Курорт — Уфа. Из-за непогоды отправление пришлось перенести с 31 декабря на 1 января.

В целом задержаны 55 поездов. Пассажиров, чей выезд отложили дольше четырех часов, обеспечат питанием, более пяти часов — начислят пять тысяч баллов «РЖД Бонус».

«Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов», — сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что снегопад на юге России прекратится лишь в начале 2026 года. В Майкопе и пяти районах Адыгеи власти ввели режим ЧС.