Режим ЧС ввели в Адыгее из-за снегопада

Обрушившийся на Адыгею сильнейший снегопад заблокировал дороги и оборвал линии электропередачи. С целью привлечения дополнительных сил для устранения последствий стихии в Майкопе и пяти районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Мурат Кулипов .

Он подчеркнул, что несколько населенных пунктов Адыгеи остались без электричества и теплоснабжения.

«Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы. Доклады глав территорий, служб и ведомств заслушиваю ежечасно. Надеюсь, мы пройдем этот сложный этап в максимально сжатые сроки и без дальнейших последствий», — заявил Кулипов.

В администрации столицы республики объявили о полной приостановке движения общественного транспорта для расчистки дорог. Водителей призвали отказаться от поездок и убрать машины с проезжей части, обочин и парковочных карманов, чтобы не мешать проезду спецтехники.

Кроме того, непогода повредила электросети, оставив некоторые районы города без света. Ремонтники «Россетей» и Майкопской ТЭЦ уже приступили к восстановлению подачи электроэнергии.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Сочи о предновогодних волнах непогоды. Он пояснил что на побережье Краснодарского края придет сильный шторм, а в горах ожидаются обильные снегопады. Вторая волна принесет на курорт снег с дождем, есть риск возникновения гроз над морем.