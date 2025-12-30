Небывалый снегопад в Сочи прекратится не раньше Нового года

Снегопад в Сочи продлится еще сутки и завершится не раньше 2026 года. В горах высота снежного покрова уже превысила метр, сообщил РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Снегопады будут идти еще по крайней мере сутки, 31-го числа. А вот в начале нового года они прекратятся», — заявил специалист.

Столбик термометра ночью, по прогнозу Шувалова, опустится до -5… -10 градусов. Он заявил, что это довольно холодно для Краснодарского края.

Снега выпало тоже много. Синоптик сообщил, что местами в горах Сочи высота снежного покрова превысила отметку в один метр.

Выше 40 сантиметров намело в Адлерском районе. Очевидцы сообщили, что снегоуборочные машины не справлялись, местами начались перебои со светом. Солисты Музыкального театра имени Шаляпина застряли в аэропорту.